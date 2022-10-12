السفير الروسي بالقاهرة يستقبل وفد الكنيسة السريانية

الأربعاء 12/أكتوبر/2022 - 03:13 م

استقبل السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، وفدا من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر برئاسة الأب الربان فيلبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية.

وصرح الربان فيلبس عيسي، بسعادته بتنظيم هذا اللقاء لتبادل وجهات النظر مع الأصدقاء الروس، مؤكدا أننا نتذكر دائما مساعدة روسيا لسوريا، والدعم الروسي للشعب السوري غير المحدود، كما أنه توجد علاقات طيبة تاريخية بين الكنيستين السورية والروسية كما بين الشعبين، وتعاون في كافة المجالات، ونتطلع من جانبنا لزيارة سعادة السفير إلى كنيستنا بالقاهرة، كما يسعدنا إقامة تعاون مشترك بين الكنيسة السريانية بمصر والمركز الثقافي الروسي بالقاهرة.

ومن جانبه رحب السفير الروسي جيورجي بوريسينكو بوفد الكنيسة السريانية، مؤكدا أن العلاقات التاريخية بين الكنيسة الروسية الأرثوذكسية والكنيسة السريانية الأرثوذكسية، وايضا الكنيسة المصرية الأرثوذكسية تمتد في عمق التاريخ، كما رحب بوريسينكو بزيارة الكنيسة السريانية بالقاهرة.

كما أشار السفير إلى أنه من دواعي سرورنا افتتاح مجمع الكنيسة المصرية الأرثوذكسية مؤخرا في موسكو ليستمر التعاون المباشر بين الكنيستين.