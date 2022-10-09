بث مباشر مباراة الأهلي والإتحاد المنستيري في ذهاب دور ٣٢ دوري أبطال أفريقيا

الأحد 09/أكتوبر/2022 - 03:42 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الإتحاد المنستيري التونسي ضمن مباريات ذهاب دور ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا ويسعى الأهلي بقيادته الفنية الجديدة لبداية أفضل بعد موسم كارثي لفريق كرة القدم على مستوى المسابقات المحلية وذلك عبر بوابته المفضلة بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الإتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في ملعب الإتحاد المنستيري التونسي في مباراة الذهاب لدور ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا من أجل وضع خطوة في مرحلة المجموعات قبل مباراة العودة في القاهرة.

واستقر الأهلي على تشكيل لمباراة اليوم والتي تنقل بث مباشر ضد الإتحاد المستيري في دوري أبطال أفريقيا في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – محمود متولي - محمد عبدالمنعم - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر - برونو سافيو - أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: شادي حسين

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الإتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا