كورونا في سوريا.. تسجيل 5 إصابات جديدة

الخميس 06/أكتوبر/2022 - 04:16 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 57319 شفي منها 54118 حالة وتوفي 3163 حالة.