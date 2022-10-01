أبرزها الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة.. تعرف على أجندة منتدى الإعلام العربي بالإمارات

السبت 01/أكتوبر/2022 - 07:36 م

تتضمن أجندة منتدى الإعلام العربي، الـ20 عددًا من الجلسات الرئيسية التي ستناقش مجموعة من المواضيع المنوعة والمتخصصة، حيث تطرح جلسة "الإعلام العربي.. التحولات والتأثير" مجموعة من التساؤلات المهمة، من منظور قيادات إعلامية عربية رفيعة المستوى، في محاولة للوقوف على أبعاد المشهد الإعلامي العربي، ومتطلبات تطويره للقيام بالدور المنتظر منه كشريك له تأثيره في دفع جهود التطوير والتغلب على التحديات الراهنة.

يتحدث خلال الجلسة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين، وكرم جابر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية، وتدير الجلسة الإعلامية زينة يازجي من قناة الشرق.

ويستضيف المنتدى ضمن جلسة حوارية خاصة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ليشارك الحضور رؤاه حول ضرورة إيجاد تصورات واضحة لمستقبل الإعلام العربي، في ظل ما تموج به المنطقة والعالم من تحولات سياسية واقتصادية وأمنية، وذلك خلال جلسة بعنوان "الشرق الأوسط.. مسرح التغيير الكبير"، حيث سيستعرض معاليه عددًا من المحاور أهمها تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، والمشهد السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني لبلدان منطقة غرب آسيا، ومستقبل المنطقة والعلاقات بين بلدانها، ويدير النقاش الإعلامي طاهر بركة من قناة العربية.



وفي جلسة عنوانها "مستقبل التجارة في عالم إعلامي متغير"، يستعرض سعادة سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة " دي بي ورلد"، التغيرات المتلاحقة التي تعصف بخطوط التجارة العالمية وسلاسل التوريد، وحلول التجارية الذكية التي تتيحها موانئ دبي العالمية للمساهمة في التمهيد لمستقبل أفضل للعالم، وذلك بفضل شبكتها المؤلفة من 150 مرفقًا في 45 دولة، ودورها الرئيسي كشريك للتجارة العالمية في تأمين متطلبات سلسلة التوريد، وتحاوره الإعلامية بيكي أندرسون.



ويستضيف المنتدى جون كايسي، رئيس شبكة "سي إن بي سي" الدولية، والذي يتحدث خلال جلسة "التكنولوجيا وتعزيز الثقة بوسائل الإعلام الإخبارية" عن التطور الكبير الذي يشهده قطاع الإعلام في العالم، وكيفية تعاطي الإعلام العالمي مع المتغيرات السريعة في المنطقة، ومدى العلاقة بين الإعلام والاقتصاد والتأثير المتبادل فيما بينهما، ويدير الجلسة الإعلامي، ريتشارد دين من شبكة الإذاعة العربية.



كما يسلّط المنتدى من خلال جلسة "إعادة تشكيل المشهد السياسي في المنطقة" الضوء على التحولات الاستراتيجية في المنطقة، واستشراف مستقبل المنطقة العربية خلال العقد المقبل، ويتحدث في الجلسة: الإعلامي والكاتب المصري عماد الدين أديب، ونايلة تويني، رئيسة تحرير صحيفة النهار، وعبد العزيز الخميس، الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط، ومحمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، ويدير النقاش الإعلامية فضيلة سويسي من قناة سكاي نيوز عربية.



جلسات نقاشية



وتتطرق برنامج الجلسات النقاشية للمنتدى إلى عدد من الموضوعات المطروحة على الساحة الإعلامية، إذ سيتحدث خلال جلسة "صناعة الإعلام.. هل لها مستقبل" كل من: بيار الضاهر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC، ونارت بوران، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية، وألبرت شفيق، رئيس قطاع التلفزيون في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للإجابة على تساؤلات حول قدرة الإعلام على المنافسة واستدامة النمو في ظل المتغيرات التقنية السريعة وما أحدثته من تغيرات عميقة في معايير العمل الإعلامي، ويدير النقاش الإعلامية مهيرة عبدالعزيز.



كما يتضمن البرنامج ذاته جلسة حول مستقبل الكتابة والكُتّاب وكيفية تعاطيهم مع القضايا المجتمعية من خلال جلسة "مستقبل القلم العربي" ويتحدث فيها الكُتّاب: ناصر الظاهري (الإمارات)، والدكتور رشيد الخيون (العراق)، وحسين شبكشي (السعودية)، وأمينة خيري (مصر)، وتحاورهم الإعلامية الإماراتية صفية الشحي، حيث تحاول الجلسة الإجابة على تساؤلات تدور حول مدى تأثير أصحاب القلم في المجتمع العربي في العصر الحالي، وهل انحسر دورهم أمام أثر الإعلام الجديد في إبراز شخصيات هامشية وتصعيدها لتتصدر المشهد على حساب النُخب الفكرية.



وفي هذا الإطار، وضمن جلسة "مستقبل الإعلام في عصر الميتافيرس" يناقش المنتدى فرص التطوير والنمو التي سيقدمها عالم الميتافيرس للإعلام، وتستضيف الجلسة: سعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وفارس عقاد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق أوسط وشمال أفريقيا –شركة "ميتا" العالمية، وحسام صالح، الرئيس التنفيذي لعمليات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة "ذي ناشونال"، وتدير الجلسة الإعلامية ميساء القلا من قناة "سي ان بي سي " العربية.



ويتناول المنتدى التجربة المصرية الرائدة في مجال الصحافة، وأثرها عربيًا وملامح مستقبلها في جلسة بعنوان "مستقبل الصحافة المصرية" تستضيف الكاتب عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، وعبد اللطيف المناوي، رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، وأحمد المسلماني الكاتب ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، ويدير الحوار الإعلامي معتز الدمرداش من قناة الشرق.

ويتعرض المنتدى للمشهد الصحافي الخليجي بغير معزل عن المشهد الإعلامي العربي في جلسة "الإعلام العربي 2022 – وجهة نظر خليجية"، والتي تستضيف: منى بو سمرة، رئيس التحرير المسؤول لصحيفة البيان الإماراتية، وجميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية، ووليد النصف، رئيس تحرير القبس الكويتية، ومؤنس المردي، رئيس تحرير صحيفة البلاد البحرينية، ويدير الجلسة الإعلامي عيسى المرزوقي من قناة سكاي نيوز عربية.



متطلبات تمكين الشركات الناشئة من النهوض بقطاع الإعلام ستكون كذلك حاضرة على طاولة النقاش من خلال جلسة "تمكين الإعلام العربي... فرص ناشئة" والتي يتحدث خلالها رامي القواسمي، المدير التنفيذي – موضوع دوت كوم، وعبد السلام هيكل، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي-مجرة، وعبد الرحمن السيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "نبض"، وتحاورهم الإعلامية دانا أبو لبن من قناة أم بي سي.



كما يناقش المنتدى تطور التواجد الصحفي في العالم الرقمي من خلال جلسة "مستقبل المنصات الرقمية" والتي تستضيف: خديجة المرزوقي، رئيسة تحرير منصة "دبي بوست"، وعلي الحازمي، رئيس تحرير صحيفة سبق الإلكترونية،، وأكرم القصاص، رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع المصرية، وكوثر زنطور، رئيسة تحرير جريدة الشارع المغاربي، وتدير الجلسة الإعلامية هديل العليان من قناة الشرق.



واقع الإعلام اللبناني وتطوره سيكون محور الجلسة التي تحمل عنوان "إعلام لبنان: من العصر الذهبي إلى أين" يتحدث خلالها الإعلاميون زافين قيومجيان، وجيسيكا عازار، وطوني بارود، وتحاورهم الإعلامية جويس عقيقي، حيث سيتطرق النقاش إلى مقارنة التطور الحاصل في المشهد الإعلامي اللبناني بين الماضي والحاضر، والأسلوب الذي تعاطى به الإعلام اللبناني مع القضايا والمواضيع المطروحة على الساحتين اللبنانية والعربية في الماضي والحاضر، وما إذا كان الإعلام اللبناني لا يزال يعايش عصره الذهبي.



وسيستضيف منتدى الإعلام العربي نقاشًا موسعًا حول "مستقبل الإعلام الرياضي" وتطوّر هذا القطاع وإسهامه في النهوض بالرياضة ودفع الرياضيين إلى مستويات أعلى من التميز، وتستضيف الجلسة: يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، ووليد الفراج، رئيس تحرير برنامج أكشن مع وليد على قناة أم بي سي أكشن، والإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير، وتدير النقاش الإعلامية ساندرين جبرا من موقع كووورة.



وفي جلسة "الدراما على عرشها"، يناقش المنتدى مكانة الدراما العربية التي باتت تحظى بها حديثًا مع ظهور كيانات انتاجية كبرى اعادت للدراما العربية تاريخها العريض وإرثها العريق، حيث حققت بعض الانتاجات العربية انتشارًا عالميًا، وتُرجمت الى اللغات التركية والإيطالية والإسبانية، فيما تحولت بعض الأعمال الدرامية إلى انتاجات سينمائية وصلت للعالمية. تستضيف الجلسة: صادق الصباح، الرئيس التنفيذي سيدرز برودكشن، والفنان عابد الفهد، والفنانة سيرين عبد النور، وسارة الجرمن، مديرة إدارة القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام، ويدير النقاش الإعلامي نيشان.