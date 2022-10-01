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السبت 01 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

يسري الفخراني يكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "الضاحك الباكي"

مسلسل الضاحك الباكي
مسلسل الضاحك الباكي
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نشر الكاتب يسري الفخراني، البوستر الرسمي لمسلسل "الضاحك الباكي" بطولة عمرو عبد الجليل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلق الفخراني على الصورة قائلاً: “بعد عام من العمل الجاد لفريق عمل محترف، قريبا إن شاء الله رائعة المخرج الكبير المتفرد محمد فاضل، عن قصة حياة الممثل القدير نجيب الريحاني التي كتبها بحرفية الكاتب محمد الغيطي، ضحك ودموع وناس وحياة ونجوم وصعاليك”. 

ويتناول المسلسل السيرة الذاتية ل" نجيب الريحاني "والفترة الزمنية في القرن 19 حتي القرن 20  ولكن يوضح المسلسل قصص الفن في هذه الفترة الزمنية المهمة. ويعد الضاحك الباكي عودة المخرج محمد فاضل بعد غياب 10سنوات، ويضم المسلسل الضاحك الباكي عدد من النجوم من أبرزهم" عمرو عبد الجليل "فردوس عبد الحميد" رزان المغربي ،محمد سليمان،وصولا عمرو وعدد آخر من النجوم، تأليف محمد الغيطي ،اخراج محمد فاضل.

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الضاحك الباكي عمرو عبد الجليل