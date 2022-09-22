الخصاونة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية: الأردن حريص على دعم المشاريع الرياضية

الخميس 22/سبتمبر/2022 - 09:34 م

أكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، حرص بلاده على دعم المشاريع الرياضية إيمانا بدورها في التقارب بين الشعوب.

جاء ذلك خلال استقبال الخصاونة، مساء اليوم الخميس، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الدكتور توماس باخ، والوفد المرافق الذي يزور الأردن ضمن جولة له في المنطقة.

وشدد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزير الدولة لشئون المتابعة والتنسيق الحكومي الدكتور نواف التل ووزير الشباب محمد النابلسي، على حرص الأردن على تعزيز علاقات الشراكة القائمة مع اللجنة الأولمبية الدولية لدعم المشاريع والبرامج الرياضية في الأردن.

كما أكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذي توليه الحكومة بتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لقطاع الشباب وتعزيز مشاركته في مختلف مناحي الحياة، لافتًا إلى أن الرياضة أداة فاعلة في تعزيز النسيج الاجتماعي والتقارب بين الشعوب.

ولفت الخصاونة إلى أن اللجنة الاولمبية الأردنية برئاسة الأمير فيصل بن الحسين تسعى لتوفير الإمكانات وتعزيز الفرص أمام الشباب الأردني للمشاركة في المنافسات الدولية والألعاب الأولمبية.

من جهته، أشار رئيس اللجنة الاولمبية الدولية إلى أن زيارته للأردن ودول في المنطقة تهدف إلى توطيد العلاقات مع الدول الأعضاء في اللجنة ودعم المشاريع والبرامج الرياضية والشبابية فيها.