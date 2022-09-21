أغلقَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، على شبه استقرار بنسبة 0.03%، ليصل عند 8124.05 نقطة.
وبلغَ مجموعُ الأموال المتداولة 5ر3 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 11 شركات مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 28 أخرى، واستمرار أسهم 12 شركة على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على شبه استقرار
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أغلقَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، على شبه استقرار بنسبة 0.03%، ليصل عند 8124.05 نقطة.
أغلقَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، على شبه استقرار بنسبة 0.03%، ليصل عند 8124.05 نقطة.