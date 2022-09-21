بورصة تونس تغلق على شبه استقرار

الأربعاء 21/سبتمبر/2022 - 12:29 ص

أغلقَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، على شبه استقرار بنسبة 0.03%، ليصل عند 8124.05 نقطة.

وبلغَ مجموعُ الأموال المتداولة 5ر3 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 11 شركات مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 28 أخرى، واستمرار أسهم 12 شركة على ثبات.