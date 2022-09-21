الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

الأربعاء 21/سبتمبر/2022 - 12:08 ص

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 313.45 نقطة إلى 1.01% ليغلق عند 30706.23 نقطة، واغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 43.96 نقطة إلى 1.13% إلى 3855.93 نقطة.

وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 109.97 نقطة إلى 0.95% بواقع 11425.05 نقطة.