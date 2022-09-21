سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 313.45 نقطة إلى 1.01% ليغلق عند 30706.23 نقطة، واغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 43.96 نقطة إلى 1.13% إلى 3855.93 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 109.97 نقطة إلى 0.95% بواقع 11425.05 نقطة.
اقتصاد
الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 313.45 نقطة إلى 1.01% ليغلق عند 30706.23 نقطة، واغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 43.96 نقطة إلى 1.13% إلى 3855.93 نقطة.
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 313.45 نقطة إلى 1.01% ليغلق عند 30706.23 نقطة، واغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 43.96 نقطة إلى 1.13% إلى 3855.93 نقطة.