وفد منظمة معاهدة الأمن الجماعي يصل إلى أرمينيا لتقييم الوضع الحدودي

الثلاثاء 20/سبتمبر/2022 - 10:20 م

وصل وفد منظمة معاهدة الأمن الجماعي برئاسة الأمين العام للمنظمة ستانيسلاف زاس، إلى أرمينيا اليوم الثلاثاء.

وقالت منظمة معاهدة الأمن الجماعي -في بيان صحفي وفق ما نقلته وكالة أنباء "أرمينبريس" الأرمينية- إن هدف البعثة هو تقييم الوضع، وإعداد تقرير لقادة الدول الأعضاء، ووضع مقترحات لتهدئة التوترات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف البيان أنه "على مدار عمل البعثة، تم تخطيط الإجراءات المتعلقة بدراسة ومراقبة الوضع الحالي في المناطق الحدودية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع أعلى قيادة سياسية وعسكرية في جمهورية أرمينيا".

وطلبت أرمينيا رسميًا المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي عقب اشتباك حدودي مع جارتها أذربيجان، وعقدت المنظمة اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الجماعي وقررت إرسال بعثة مراقبة بقيادة العقيد أناتولي سيدوروف، رئيس الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ووفد برئاسة الأمين العام ستانيسلاف زاس.