عمرو عبد العزيز :  أجسد دور رجل متسلط بمسلسل"طير بينا يا قلبي"

الثلاثاء 13/سبتمبر/2022 - 11:10 م

يشارك الفنان عمرو عبد العزيز أبطال مسلسل "طير بينا يا قلبي"، المكون من 30 حلقة، ويدور في إطار تشويقي رومانسي.

وكشف الفنان عمرو عبد العزيز في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، ملامح شخصيته داخل العمل، لافتًا الى أنه يجسد دور زوج وأب لطفل لديه تسع سنوات متسلط علي زوجته خلال الأحداث فتقرر التمرد عليه.

العمل من بطولة ريم مصطفى، بسمة، محسن محي الدين، هالة فاخر، محمد العمروسي ، أحمد صيام ومن إخراج عصام نصار .

وأشار' عبد العزيز " الى ان :شخصيه هشام هو شخص حريص و متسلط على زوجته مش عايزها تشتغل لانه ضد عمل الزوجه وشايف ان عملها هيأثر على اولادها الى ان يحدث صدام بينه و بين زوجته وتتحول شخصيته ١٨٠ درجه

واضاف : الترشيح الحمد لله كان من جهه الاخراج و الانتاج وانا سعيد بالتعامل معاهم جدا مشيرا الى ان المؤلفين اول مره اتعاون معاهم بس بجد كاتبين ورق حلو قوى مليان احداث كتير جدا وشخصيات كلها حلوه.

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو عبد العزيز، مسرحية "أبو العربي في ميشين إيمبوسيبل" من بطولة النجوم: هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، وليلى عز العرب وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ محسن رزق، وﺇﺧﺮاﺝ وإنتاج تامر كرم.