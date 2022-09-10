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السبت 10 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تعرف علي أبرز الاتهامات الموجهة لمتهمي داعش روض الفرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أجلت اليوم السبت، محكمة الجنايات المنعقده بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، محاكمة 5 أشخاص فى القضية رقم 7514 لسنة 2021 المعروفة إعلاميا بخلية روض الفرج الإرهابية لجلسة ١٣ سبتمبر، وذلك للاتهامات الآتية:-

١- تولى قيادة فى جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية.

٢- الانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون.

٣- تمويل جماعة إرهابية وحيازة أدوات وكاتم صوت.
وجهت النيابة  للمتهمين تهم تأسيس وتولى قيادة فى جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.

اتهامات 5 أشخاص الانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور