قصر باكنجهام يعلن وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما

الخميس 08/سبتمبر/2022 - 07:40 م

أعلنت الأسرة الملكية فى بريطانيا وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا عن عمر 96 عاما، حسبما ذكر بيان صادر عن قصر باكنجهام.

وتجمعت حشود من البريطانيين خارج قصر باكنجهام، وسط لندن اليوم الخميس بعد الإعلان عن تدهور الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وقال قصر باكنجهام إن أطبائها كانوا "قلقين" على صحتها وأوصوا بأن تظل تحت إشراف طبي.

وتعاني ملكة بريطانيا البالغة من العمر 96 عامًا، والتي تعتبر أطول ملوك بريطانيا في الخدمة، من مشاكل صحية منذ أكتوبر الماضي جعلتها تواجه صعوبات في المشي والوقوف.