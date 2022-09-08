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الخميس 08 سبتمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قصر باكنجهام يعلن وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث الثانية
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 أعلنت الأسرة الملكية فى بريطانيا وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا عن عمر 96 عاما، حسبما ذكر بيان صادر عن قصر باكنجهام.

وتجمعت حشود من البريطانيين خارج قصر باكنجهام، وسط لندن اليوم الخميس بعد الإعلان عن تدهور الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وقال قصر باكنجهام إن أطبائها كانوا "قلقين" على صحتها وأوصوا بأن تظل تحت إشراف طبي.

وتعاني ملكة بريطانيا البالغة من العمر 96 عامًا، والتي تعتبر أطول ملوك بريطانيا في الخدمة، من مشاكل صحية منذ أكتوبر الماضي جعلتها تواجه صعوبات في المشي والوقوف.

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