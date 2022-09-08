"فنون تطبيقية" حلوان تطلق مبادرة صمم للأخضر

الخميس 08/سبتمبر/2022 - 10:09 ص

أطلقت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية وا.د. شريف حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب مبادرة صمم للأخضر (حضارة مستدامة) باعتبار أن الحضارة المصرية القديمة هي خير مثال على فكرة الاستدامة ومنتجاتها وهي نموذج للحفاظ على البيئة.

وتنطلق هذه المبادرة في ظل مواجهة مصر تحديًا كبيرًا في مجابهة أزمة التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من القطاعات الرئيسية، وهو ما دفع إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والبرامج والسياسات الجادة والفعّالة للتكيف مع التغيرات المناخية المُستجدة، ومجابهة انعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتتضمن مبادرة صمم للأخضر العديد من الفعاليات والأنشطة الأكاديمية والفنية والطلابية والتي ستقام في كل يوم اثنين من كل أسبوع.... وعلى مدار ثلاثة أشهر (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر).

ومن هذه الفعاليات سيعقد منتدى التصميم الأكاديمي تحت عنوان (التصميم الأخضر.... استدامة للحياة) تحت إشراف د علا هاشم الأستاذ المتفرغ بقسم التصميم الداخلي والأثاث ووكيل الكلية السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والذي سيقام في شهر أكتوبر إلى جانب العديد من الفعاليات التنظيمية.

يأتى ذلك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ cop 27 وفي ظل اهتمام جامعة حلوان بقضية التغيرات المناخية تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.