وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون بأكاديمية النقل البحرى

الأربعاء 07/سبتمبر/2022 - 06:58 م

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس لأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج والوفد المرافق لها بفرع الأكاديمية بالقرية الذكية.

علي هامش الزيارة وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة المصريين للتوزيع والخدمات التابعة لبتك ناصر الاجتماعي في مجال التدريب والاستشارات.

ووقع علي بروتوكول التعاون الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية والمهندس أحمد عبد الصادق سلام رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للتوزيع والخدمات.

تم التوقيع بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعميد خالد شرف مساعد وزير التموين للتخطيط.

خلال المقابلة ناقش الجانبان عدد من الموضوعات بإعداد استشارة فنية خاصة بشان عدد من نماذج العمل المقترحة لتطوير وتوسيع مجالات العمل لشركة المصريين للتوزيع والخدمات.

وأشارت القباج الي ضرورة زيادة عدد المنتجات وطرق توزيعها والتوسع محليًا ودوليًا .

في نهاية اللقاء كرم رئيس الأكاديمية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرًا لجوهدها المبذولة في خدمة المجتمع