بالتفاصيل.. مصر تنجح في إنقاذ 60 شخصا من الموت في هجرة غير شرعية

الأربعاء 07/سبتمبر/2022 - 10:19 ص

نجحت إحدى السفن البحرية المملوكة لشركة الملاحة الوطنية بإحدى الشركات القابضة للنقل البحري والبري، أثناء توجهها في رحلة متجهة من ميناء سفاجا البحري إلى ميناء دانكرك بفرنسا لنقل شحنة قمح، من إنقاذ ٦٠ شخصا كانوا على متن مركب متجهين إلى أوروبا في هجرة غير شرعية.

وأصدرت الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، اليوم الأربعاء، بيانا إعلاميا حول عملية إنقاذ 60 شخصا من الغردقة كانوا علي متن قارب غير شرعي بمنطقة البحر الابيض المتوسط.

وجاء نص البيان كالتالي: أنه أثناء إبحار السفينة "وادي الكرنك" المملوكة لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري في رحلتها المتجهة من ميناء سفاجا إلى ميناء دانكرك بفرنسا لنقل شحنة قمح إلى مصر.

وتلقت الشركة في تمام الساعة 7 مساء بتاريخ 3/9/2022 إشارة من نادي الحماية والتعويض الأمريكي (P&l club) بوجود إشارات استغاثة من قارب في منطقة إبحار السفينة.

وبناء عليه فقد أصدرت إدارة الشركة تعليمات فورية لربان السفينة بتغيير خط السير واتخاذ كل ما يلزم لإنقاذ القارب، وقام ربان السفينة بتنفيذ الأوامر علي الفور، حيث تم تغيير وجهة السفينة بمقدار 40 ميلا بحريا والإبحار لمدة خمس ساعات في اتجاه منطقة القارب المشار إليه.

وقامت السفينة بالتواصل مع القارب والاقتراب منه وربطه بجسم السفينة وإمداد ركابه بكافة احتياجاتهم من طعام ومياه وأدوية.

وأشار بيان الشركة أنه بالتوازي مع ما سبق قامت السفينة بالتواصل مع مركز البحث والإنقاذ بمالطا (أقرب موقع انقاذ) وتم التنسيق على إبقاء القارب على وضعه مربوطاً بالسفينة، ولكن مع اشتداد الأمواج ودخول المياه إلى القارب، تم التوجيه بصعود ركاب القارب إلى سطح السفينة بعد التنسيق مع مركز البحث والإنقاذ بمالطا حفاظا على أرواحهم.

وأنه بعدما تم السماح لهم بالصعود تبين أن جنسياتهم ما بين سوريين ولبنانيين وفلسطيني الجنسية غادروا من لبنان في صورة هجرة غير شرعية متجهين إلى أحد الموانئ الأوروبية وعددهم 60 فردا ( ٢٤ رجلا و۱۲ سیدة و۲۰ طفلا و4 رضع بعضهم كان في حالة إعياء شديدة)، حيث ظلوا لمدة أسبوع على متن القارب بالبحر، وعلى الفور قامت السفينة بتوفير مساحة للإعاشة لهم بالإضافة إلى تقديم كافة الاحتياجات اللازمة لهم، مشيرا الي عدم حدوث أية خسائر في الأرواح وحالتهم جميعاً مستقرة.

كما تم التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية من خلال غرفة عمليات الطوارئ بالشركة (Emergency Response Team (ERT ، ووزارة الخارجية المصرية، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وقطاع النقل البحري بجمهورية مصر العربية ومركز البحث والإنقاذ بمالطا حتى وصول السفينة إلى مالطا وعلى متنها المهاجرين المشار إليهم يوم ٢٠٢٢/٩/٥ في تمام الساعة 6 مساء.

وأشار البيان، إلى أنه تم انزال جميع الأفراد بسلام والاطمئنان عليهم جميعاً، وذلك على متن لنش تابع لمركز البحث والانقاذ بمالطا في تمام الساعة 7 مساء.

ومن جانبه قدم الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل الشكر لادارة الشركة على المجهودات التي قامت بها فرق الانقاذ، مؤكدا على توفير كل الدعم للشركة ولكافة الشركات العاملة في هذا المجال لاستعادة قوة الأسطول التجارى المصرى.

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