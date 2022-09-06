الأحد .. انطلاق فعاليات النسخة 34 لمعرض صحارى الزراعي الدولي

الثلاثاء 06/سبتمبر/2022 - 11:42 م

تستضيف مصر النسخة الرابعة والثلاثين من معرض صحارى الزراعي الدولي تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الفترة من 11 - 14 سبتمبر 2022 بمركز المعارض بالقاهرة.ويُصنف كأكبر معرض زراعي دولي تنفرد مصر بإقامته سنوياً في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويُغطى المعرض احتياجات المزارع والمشروعات الزراعية الكبيرة والصغيرة كافة، وذلك لتقديم حلول مبتكرة والوصول إلى السوق الإقليمية عقب النجاح الكبير الذي حققته النسخ الماضية من المعرض، وتقام نسخة هذا العام

ويعد معرض صحارى القلب التجاري ومحور إنتاج المحاصيل لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يساعد العاملين في المجال الزراعي على إنشاء الشبكات التي يحتاجونها لتوسيع نطاق أعمالهم، فهو مصدر موثوق للتقنيات والمعلومات الجديدة للسوق المحلي بأكمله، من صغار المزارعين إلى أكبر الشركات الزراعية والوزارات الحكومية.

في هذا السياق، قالت هناء يوسف، مدير عام المعرض، لدينا التزام استراتيجي لتأكيد دورنا الرائد في دعم توجيهات الدولة المصرية من خلال خلق فرص تواصل وتوسيع الأعمال في القطاع الزراعي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 بشأن تطوير القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل ما يشهده العالم حاليًا من ظروف سياسية واقتصادية تهدد الأمن الغذائي العالمي وهذه التحديات تؤكد على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة على العديد من الأصعدة.

وأكدت يوسف، مواكبة للتغيرات والاتجاهات العالمية الجديدة، يقوم معرض صحارى بتوفير حلول وفرص رقمية تمتد خارج نطاق أيام المعرض، مما يتيح الفرصة لكل من يطمح في الريادة بالمجال للتعرف على سلوك العملاء وتحسين الإستراتيجيات التسويقية وخلق مصادر جديدة للربح.

وأضافت، في سابقة من نوعها سيقوم معرض صحاري بتخصيص قطاع كامل للمياه وأنظمة الري يتضمن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات مضخات حفر آبار المياه العميقة، وأنظمة الري الحديثة، وأليات معالجة المياه.

ويمثل المعرض فرصة فريدة للتواصل وبناء العلاقات وزيادة المبيعات خاصة بمشاركة عالمية من دول مختلفة من بينهم الصين، ألمانيا، هولندا، بولندا، أسبانيا، إيطاليا، فرنسا، الهند، الأردن، تركيا، ولبنان، وحضور أكثر من 20 ألف زائر محلي ودولي على مدار أربعة أيام ويهدف المعرض لنشر المعرفة وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة التي تخدم المجال الزراعي على مدار العام.

وتماشيًا مع هدف المعرض المتمثل في ربط خبراء الصناعة وإنشاء شبكة ضخمة من المهنيين، يقدم المعرض برنامجًا للمطابقة، حيث يقوم ممثلو المعرض بتنسيق الاجتماعات المجدولة مسبقًا للعارضين والزائرين ذوي الصلة عبر جميع الأنشطة التجارية المغطاة بناء على الاهتمامات المشتركة لضمان أقصى نتيجة لكلا الطرفين.