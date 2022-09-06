نواب ونائبات قادمات: افتتاح مدبولي لمشروعات حياة كريمة تنفيذًا لوعود الرئيس

الثلاثاء 06/سبتمبر/2022 - 07:29 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عدد من المشروعات اليوم الثلاثاء والخاصة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم وعددا من المشروعات التنموية والصناعية والسكنية، يأتي في إطار تنفيذ وعود الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية في لتطوير القرى الريفية المصرية.

وأضافت في بيان اليوم أن الزيارات الميدانية التى يقوم بها رئيس الوزراء وحرصه على القيام بها فى مختلف محافظات مصر لمتابعة تطورات العمل فى كافة المشروعات القومية أمر محمود ومستحسن لمتابعة العمل على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن مصر في ظل الأزمات الكبرى تحاول أن توفر لأبنائها الكثير من الخدمات ولابد على الشعب أن يقدر تلك الخدمات التى تفيد أجيال كثيرة في الفترات القادمة.