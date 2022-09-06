بورصة الكويت تغلق على انخفاض

الثلاثاء 06/سبتمبر/2022 - 12:54 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 4ر31 نقطة، ما نسبته 41ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 09ر7569 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر124 مليون سهم، بقيمة بلغت 9ر27 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 8705 صفقات نقدية. وارتفع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 20ر0 في المئة، ما يعادل 7ر11 نقطة، ليصل عند مستوى 63ر5789 نقطة، من خلال تداول 5ر85 مليون سهم، عبر 3972 صفقة،بقيمة 3ر7 ملايين دينار. وانخفض مؤشر السوق الأول 3ر49 نقطة ليبلغ مستوى 45ر8427 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 58ر0 في المئة، من خلال تداول 39 مليون سهم، عبر 4733 صفقة، بقيمة 5ر20 مليون دينار.