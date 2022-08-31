كورونا في سوريا.. تسجيل 18 إصابة جديدة

الأربعاء 31/أغسطس/2022 - 12:37 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 49 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيا لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 57026 شفي منها 53383 حالة وتوفي 3163 حالة.