كورونا في سوريا.. تسجيل 23 إصابة جديدة

الثلاثاء 30/أغسطس/2022 - 01:58 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 30 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 57008 شفي منها 53334 حالة وتوفي 3163 حالة.