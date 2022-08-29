بورصة الكويت تغلق على انخفاض

الإثنين 29/أغسطس/2022 - 01:33 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 63.08 نقطة ليبلغ مستوى 7722.87 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.81 %. وتم تداول 242.6 مليون سهم عبر 9819 صفقة نقدية بقيمة 48.8 مليون دينار وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 26.3 نقطة ليبلغ مستوى 5836.86 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.45 % من خلال تداول 175.3 مليون سهم عبر 4952 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الأول 79.03 نقطة ليبلغ مستوى 8626.88 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.91 % من خلال تداول 67.3 مليون سهم عبر 4867 صفقة بقيمة 35.7 مليون دينار . في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 33.14 نقطة ليبلغ مستوى 6095.53 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.54 % من خلال تداول 145.8 مليون سهم عبر 3706 صفقات نقدية بقيمة 11.7 مليون دينار .

