بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الإثنين 22/أغسطس/2022 - 06:44 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ويدخل رفاق محمد صلاح اختبار صعب في مباراة اليوم على ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد بعد أن فشل ليفربول في تحقيق الفوز خلال المبارتين السابقتين وتعادل ليحصد نقطتين فقط.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ويحاول ليفربول اليوم بقيادة محمد صلاح حصد النقاط الثلاثة والفوز على مانشستر يونايتد في عقر دارة في مباراة ديربي إنجلترا.

ويسعى ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب استغلال تعثر منافسه مانشستر سيتي أمس بعد تعادله مع نيوكاسل بثلاث أهداف لكل فريق من أجل تحقيق النقاط الثلاثة اليوم والفوز على مانشستر يونايتد في المباراة التي تنقل بث مباشر مساء اليوم وتقليل فارق النقاط إلى نقطتين بعد ثلاث جولات.

ويعتمد ليفربول في مباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد في المباراة التي تنقل بث مباشر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي على تشكيل مكون من حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، فابينيو، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، لويس دياز.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي