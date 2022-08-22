تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 22 أغسطس 2022

الإثنين 22/أغسطس/2022 - 09:48 ص

واصل سعر صرف الدولار استقراره في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 22 أغسطس 2022 في البنوك الحكومية والخاصة دون أن يتحرك بعد قرار البنك المركزي المصري بشأن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

وسجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - أبوظبي الإسلامي - MIDBANK -الأهلي الكويتي عند مستوى 19.15 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع، سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 19.10 جني للشراء، 19.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

19.09 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

19.10 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.15 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

19.10 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

19.11 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

19.08 جنيه للشراء. 19.18 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

19.13 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.