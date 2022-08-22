ads
الإثنين 22 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 22 أغسطس 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل سعر صرف الدولار استقراره في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 22 أغسطس 2022 في البنوك الحكومية والخاصة دون أن يتحرك بعد قرار البنك المركزي المصري بشأن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

 وسجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - أبوظبي الإسلامي - MIDBANK -الأهلي الكويتي عند مستوى 19.15 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع، سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك  الاستثمار العربي عند مستوى 19.10 جني للشراء، 19.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

19.09 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

19.10 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.15 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

19.10 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

19.11 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

19.08 جنيه للشراء. 19.18 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

19.13 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

الدولار البنك المركزي بنوك بنوك المصري سعر صرف الدولار