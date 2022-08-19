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الجمعة 19 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مباراة الزمالك وفاركو في الأسبوع ٣١ للدوري المصري

الزمالك وفاركو
الزمالك وفاركو
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الزمالك ضد فاركو ضمن منافسات الأسبوع ٣١ للدوري المصري الممتاز ويحتل الزمالك حامل اللقب صدارة الترتيب منفردا برصيد ٧٢ نقطة وفي طريقة للاحتفاظ بدرع الدوري المصري الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري المصري 

وينطلق البث المباشر للمباراة في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ويقود البرتغالي المخضرم فييرا فريق الزمالك اليوم ضد فاركو من أجل الثلاث نقاط واستمرار العروض القوية للفريق الأبيض ويتكون تشكيل الزمالك في مباراة اليوم من حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا "- إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أسامه نبيه - أحمد سيد " زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري المصري 

 

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