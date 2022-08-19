الأرصاد: شبورة مائية وفرص سقوط أمطار ببعض المناطق

الجمعة 19/أغسطس/2022 - 03:41 م

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا اعتبارا من اليوم ومستمر على مدار الأسبوع، حيث تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى اليوم إلى 35 درجة.

ونوهت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بأن الطقس شديد الحرارة رطب نهارا على مختلف أنحاء الجمهورية، بينما يسود طقس حار ليلا، فضلا لتكون شبورة مائية في الساعات المتأخرة من الليل وتستمر حتى السادسة صباحا.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على حلايب وشلاتين اليوم والذي سيؤدي لوجود فرص لتساقط أمطار خفيفة في هذه المناطق، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

