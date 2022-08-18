سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 171.69 نقطة إلى 0.50% ليغلق عند 33980.32 نقطة، بنيما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 31.16 نقطة إلى 0.72% إلى 4274.04 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 164.43 نقطة إلى 1.25% إلى 12983.12 نقطة.
اقتصاد
سوق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.