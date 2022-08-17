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الأربعاء 17 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الباكستانية تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 0.42%، ما يعادل 186 نقطة، ليصل عند مستوى 43436 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 225.420.807 أسهم، تمثّل أسهم 365 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 137 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 210 شركات، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.

بورصة كراتشي انخفاض الأسهم الباكستانية