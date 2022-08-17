البورصة الباكستانية تغلق على انخفاض

الأربعاء 17/أغسطس/2022 - 12:44 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 0.42%، ما يعادل 186 نقطة، ليصل عند مستوى 43436 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 225.420.807 أسهم، تمثّل أسهم 365 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 137 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 210 شركات، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.