أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022

الثلاثاء 16/أغسطس/2022 - 09:10 ص

استمرت أسعار الدولار الأمريكي استقرارا خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 ، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية منذ مطلع الأسبوع الماضي وحتى ختام تعاملات اليوم الإثنين.

وبلغ أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.06 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع في بنك البركة الإسلامي.

سجل أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه، على مستوى البنوك العاملة بمصر نحو 19.15 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع، في بنكي ميد بنك ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 19.08 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.1 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.11 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي QNB.