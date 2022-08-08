تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022

الإثنين 08/أغسطس/2022 - 12:00 ص

تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 34 24

طنطا 33 25

شبين الكوم 35 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 31 24

السلوم 32 21

سيوة 37 23

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 38 25

نخل 36 22

نويبع 38 27

طابا 36 27

كاترين 35 19

الطور 35 27

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 40 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

إدفو 43 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 39 29

أبو رماد 39 28

حلايب 35 26

رأس حدربة 35 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى

مكة 39 30

المدينة 43 32

الرياض 45 34

المنامة 40 34

أبو ظبي 44 34

الدوحة 40 34

الكويت 48 36

دمشق 37 18

بيروت 30 27

عمان 34 22

القدس 30 19

غزة 29 22

بغداد 46 30

مسقط 34 31

صنعاء 23 15

الخرطوم 31 25

طرابلس 31 25

تونس 36 24

الجزائر 30 23

الرباط 25 17

نواكشوط 29 25

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 31 18

إسطنبول 31 23

إسلام آباد 32 25

نيودلهي 35 28

جاكرتا 33 25

بكين 30 23

كوالالمبور 34 25

طوكيو 33 28

أثينا 32 27

روما 34 22

باريس 28 17

مدريد 36 24

برلين 26 14

لندن 27 16

مونتريال 21 16

موسكو 23 15

نيويورك 34 27

واشنطن 34 25

أديس أبابا 21 14

