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الجمعة 05 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار مساء اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022

الدولار
الدولار
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استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مساء اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022  عند نفس معدلات إغلاق تعاملات أمس الخميس بعد موجة ارتفاعات متتالية شهدتها السوق المصرية خلال الأسبوع الماضي.

وسجل متوسط أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري  19.04 جنيه للشراء،  و19.13 جنية  للبيع.

استقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر  عند 19.05 جنيه للشراء،و 19.11  جنيه للبيع.

وسجل  الدولار في البنك الاهلى 19.05 جنيه  للشراء ،  19.11 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 19.03 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

وسجل  سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 19.07 جنيه للشراء، 19.13 جنيه للبيع.

و فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 19.10 جنيه للشراء، 19.13 جنيه للبيع.

ارتفاع سعر الدولار سعر الدولار سعر الدولار الامريكي
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