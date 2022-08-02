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الثلاثاء 02 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب في مصر  خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022، وذلك بعد أن  زاد بالأمس بنحو 4 جنيهات على الأقل  في الجرام الواحد على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.
وسجل سعر  عيار 21 - الأوسع انتشارًا نحو1017 جنيها للبيع و 1027 جنيها للشراء.
وبلغ عيار 24 - الأعلى فئة مسجلا نحو 1162 جنيها للبيع و 1174 جنيها للشراء.
ووصل سعر عيار 18- الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 872 جنيها للبيع و 880 جنيها للشراء. 
وبلغ سعر عيار 14 - الأقل فئة 678 جنيها للبيع و 685 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب  حوالي8136 جنيه  للبيع و 8216جنيها للشراء. 

بينما بلغ سعر أوقية الذهب  نحو 36.15 ألف جنيه للبيع و36.503 ألف جنيه للشراء  وكذلك سعر كيلو الذهب  حوالي 1.2مليون جنيه بيعا و 1.2 مليون جنيه للشراء. 

الذهب اليوم أسعار الذهب