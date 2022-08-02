أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022

الثلاثاء 02/أغسطس/2022 - 08:50 ص

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022، وذلك بعد أن زاد بالأمس بنحو 4 جنيهات على الأقل في الجرام الواحد على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.

وسجل سعر عيار 21 - الأوسع انتشارًا نحو1017 جنيها للبيع و 1027 جنيها للشراء.

وبلغ عيار 24 - الأعلى فئة مسجلا نحو 1162 جنيها للبيع و 1174 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 18- الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 872 جنيها للبيع و 880 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 14 - الأقل فئة 678 جنيها للبيع و 685 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي8136 جنيه للبيع و 8216جنيها للشراء.

بينما بلغ سعر أوقية الذهب نحو 36.15 ألف جنيه للبيع و36.503 ألف جنيه للشراء وكذلك سعر كيلو الذهب حوالي 1.2مليون جنيه بيعا و 1.2 مليون جنيه للشراء.