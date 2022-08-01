كورونا في سوريا.. تسجيل 29 إصابة جديدة

الإثنين 01/أغسطس/2022 - 01:15 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأحد، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 56308 شفيت منها 52840 حالة وتوفيت 3150 حالة.