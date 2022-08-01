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الإثنين 01 أغسطس 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل 29 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأحد، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 56308 شفيت منها 52840 حالة وتوفيت 3150 حالة.

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