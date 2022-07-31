بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الأحد 31/يوليو/2022 - 03:32 ص

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على ارتفاع بنسبة 0.4 % ، ليصل عند 7731.8 نقطة. وبلغ حجم الأموال المتداولة 5ر2 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 20 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 19 أخرى، واستمرار أسهم 16 شركة على ثبات.

