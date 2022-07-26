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الثلاثاء 26 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
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استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022، وذلك بعد أن ارتفع منذ بداية الأسبوع الجاري بمقدار 5 قروش علي أساس أسبوعي علي مستوي البنوك العاملة بمصر.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 18.87 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في بنوك HSBC، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني،قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، بلوم".

ووصل سعر الدولار نحو 18.89 جنيها للشراء و 18.99 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الأهلي المصري، مصر،كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.91 جنيها للشراء و 1.97 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB ،المصرف المتحد".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.91 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB،العقاري المصري العربي، المشرق".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.92 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في " ميد بنك".

وسجل أعلي سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.94جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع.

الدولار الأمريكي اسعار الدولار