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الإثنين 25 يوليو 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل 19 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الاحد، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 56104 شفيت منها 52809 حالة وتوفيت 3150 حالة.

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