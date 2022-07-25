كورونا في سوريا.. تسجيل 19 إصابة جديدة

الإثنين 25/يوليو/2022 - 05:42 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الاحد، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 56104 شفيت منها 52809 حالة وتوفيت 3150 حالة.