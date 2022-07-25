أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الاحد، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 56104 شفيت منها 52809 حالة وتوفيت 3150 حالة.
بوابة العرب
كورونا في سوريا.. تسجيل 19 إصابة جديدة
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أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الاحد، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الاحد، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.