ضبط ٥ آلاف عبوة عصير ونصف طن رنجة فاسدة بالغربية

الخميس 21/يوليو/2022 - 11:04 ص

شنت مديرية التموين بالغربية، حملة مكبرة اليوم، تنفيذاً لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، و الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري للمواطنين، واستمرارًا لتوجيه الضربات المتلاحقة لكل الفاسدين ومحاسبتهم بقوة القانون والعمل على تجفيف منبع الفاسدين، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات.

قاد الحملة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، والتي استهدفت مداهمة أوكار الفاسدين وأسفرت عن ضبط ٥ آلاف عبوة عصير ومياه غازية لتر وشيبسى منتهي منذ ديسمبر ٢٠٢١ ومارس وإبريل ٢٠٢٢.

كما تم ضبط ١٠٠ صندوق بإجمالي وزن ٥٠٠ كيلو أسماك مدخنة والتحفظ عليها لحين تصرف النيابة العامة، وعدد ١٢٣٦ قرص بخور طارد للناموس والمحظور تداولة لخطورته على الصحة منتهى الصلاحية منذ عام ٢٠١٩، كما تم ضبط ٢ طن قمح مخزن ومخبأ بمخزن أعلاف حيوانات وتم مصادرته وادخالة الشون.

كما تم ضبط 250 كيلو سلع غذائية منتهية الصلاحية، وضبط 150 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط 156 عبوات مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وضبط صاحب مستوع بوتاجاز لتجميعه عدد 75 اسطوانة بوتاجاز خاصة بالاستخدام المنزلي وذلك بغرض بيعها في السوق السوداء بقصد التربح السريع الغير مشروع .

كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب مستودع اسطوانات بوتجاز وذلك لقيامه بالتصرف في كمية من الاسطوانات المدعمة قدرها 26 اسطوانة بوتجاز خاصة بالاستخدام المنزلي وبيعها في السوق السوداء بقصد التربح السريع والغير مشروع، وتم تحرير عدد 11 مخالفات ضد المستودعات التى تقوم بعدم بمزاولة النشاط والمتلاعبين بالاسعار، وتم ضبط طن و١٥٠ كيلو دقيق مدعم بالمخابز البلدية المدعمة مابين (تجميع وتصرف) قبل بيعهم فى السوق السوداء وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتم تحرير عدد 69 محضر إثبات حالة ضد المخابز التى تلاعبت بوزن ومواصفات الرغيف المدعم وغير ملتزمة بالتعليمات، وضبط عدد 23 كرتونةعبوة مواد غذائية بأنواع مختلفة منتهية الصلاحية، وضبط عدد ( 45 ) محل بيع سجائر يقوم ببيع السجائر بأزيد من التسعيره بمبلغ وقدره (40) و (35) وتم التحفظ على عدد 12 قاروصة سجائر كيلو باترا محل المحاولة، وتم تحرير عدد 26 محضر جنح أمن دولة طوارئ ضد بدالين تموينين وجمعيتين يقومون بالتلاعب بأسعار السلع التموينية وعدم مزوالة النشاط بدون إذن رسمى.