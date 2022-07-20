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الأربعاء 20 يوليو 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 3831 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة العراقية 3831 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة ناجمة عنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن العدد الاجمالي للإصابات بالفيروس في العراق بلغ 2413472 بينما بلغ مجموع حالات الوفاة 25274 حالة.

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