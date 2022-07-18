ارتفاع جديد.. تعرف على سعر الذهب اليوم الإثنين 18 يوليو 2022

الإثنين 18/يوليو/2022 - 10:02 ص

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات في التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين، 18 يوليو 2022، وسط ترقب عالمي لاجتماع البنك المركزي الأوربي والفيدرالى الأمريكي وقرارهما بشأن الفائدة بعد ارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

سعر جرام الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 14 عند 661 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 عند 849 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 21 عند 987 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 عند 1128 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب عند 7888 جنيها.

سعر الذهب في مصر والعالم

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.75% أو 16 دولارا إلى 1716.40 دولار للأوقية صباح اليوم الإثنين.

كذلك صعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.62% أو 10 دولارات إلى 1717.21 دولار للأوقية.

ويذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.