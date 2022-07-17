إزالة 46 حالة تعدٍ على الأراضي بالفيوم خلال إجازة العيد

الأحد 17/يوليو/2022 - 12:51 م

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إزالة 46 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وداخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بمختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، قد تمكنت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من إزالة عدد 6 حالات تعدٍ داخل وخارج الحيز العمراني، منها عدد 3 حالات بناء مخالف في المهد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 3 قيراط، وعدد 2 حالة داخل العمراني بإجمالي مساحة 110م2، وحالة أملاك دولة بإجمالي مساحة 80م2، بقرى كفور النيل، وعزب منصور بهوراة المقطع، ودمشقين، و الشيمي- ابو السعود، ومقار وعزبة لطيف الناصرية.

ومن جانبه أشار المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أنه تم إزالة 18 حالة تعدٍ تم رصدها خلال فترة العيد بإجمالي 10 قراريط و9 سهماً.

وكشف مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، أن الوحدة المحلية بالمركز قامت بإزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على إجمالي مساحة 5 قيراطاً و21 سهماً، عبارة عن تطوير أعمال وتشوينات وأسوار وحفر أساسات ، وعدد 2 كافتيريا مخالفة، بقرى شكشوك، وقصر بياض، والنصارية وسنرو القبلية.

وأشار ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية قد نجحت في إزالة عدد 6 حالات تعدٍ بالبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى على إجمالي مساحة 1330 متراً، عبارة عن مباني وشدات خشبية، والبناء داخل الحيز العمراني،واراضي املاك الدولة، بمدينة طامية، وقرى قصر رشوان، ومنشأة الجمال، ودار السلام.

وفي مركز يوسف الصديق، أوضح كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، انه تم إزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالبناء بإجمالي مساحة 150 متراً، وحالة تعدٍ على أملاك الدولة بالزراعة بإجمالي مساحة 2 قيراط.

وأشار خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، انه تم ازالة 7 حالات تعدٍ داخل وخارج الحيز العمراني، بإجمالي مساحة 675 متراً، بمدينة اطسا وقرى منية الحيط وقصر الباسل ودفنو، إضافة إلى فك 2 شدة خشبية بعزبة جبر التابعة لقرية الغرق.

وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بالتصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

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