إزالة 46 حالة تعدٍ على الأراضي بالفيوم خلال إجازة العيد

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إزالة 46 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وداخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بمختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، قد تمكنت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من إزالة عدد 6 حالات تعدٍ داخل وخارج الحيز العمراني، منها عدد 3 حالات بناء مخالف في المهد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 3 قيراط، وعدد 2 حالة داخل العمراني بإجمالي مساحة 110م2، وحالة أملاك دولة بإجمالي مساحة 80م2، بقرى كفور النيل، وعزب منصور بهوراة المقطع، ودمشقين، و الشيمي- ابو السعود، ومقار وعزبة لطيف الناصرية.
ومن جانبه أشار المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أنه تم إزالة 18 حالة تعدٍ تم رصدها خلال فترة العيد بإجمالي 10 قراريط و9 سهماً.
وكشف مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، أن الوحدة المحلية بالمركز قامت بإزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على إجمالي مساحة 5 قيراطاً و21 سهماً، عبارة عن تطوير أعمال وتشوينات وأسوار وحفر أساسات ، وعدد 2 كافتيريا مخالفة، بقرى شكشوك، وقصر بياض، والنصارية وسنرو القبلية.
وأشار ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية قد نجحت في إزالة عدد 6 حالات تعدٍ بالبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى على إجمالي مساحة 1330 متراً، عبارة عن مباني وشدات خشبية، والبناء داخل الحيز العمراني،واراضي املاك الدولة، بمدينة طامية، وقرى قصر رشوان، ومنشأة الجمال، ودار السلام.
وفي مركز يوسف الصديق، أوضح كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، انه تم إزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالبناء بإجمالي مساحة 150 متراً، وحالة تعدٍ على أملاك الدولة بالزراعة بإجمالي مساحة 2 قيراط.
وأشار خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، انه تم ازالة 7 حالات تعدٍ داخل وخارج الحيز العمراني، بإجمالي مساحة 675 متراً، بمدينة اطسا وقرى منية الحيط وقصر الباسل ودفنو، إضافة إلى فك 2 شدة خشبية بعزبة جبر التابعة لقرية الغرق.
وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بالتصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.