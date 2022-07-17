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الأحد 17 يوليو 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية العامة 2022.. فرحة بين طلاب القليوبية لسهولة امتحان الجيولوجيا

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بالقليوبية
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عبر طلاب الثانوية العامة بالقليوبية عن فرحتهم لسهولة امتحان الجيولوجيا شعبة علمي، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الأدبي، مؤكدين أنهما كانا في متناول جميع الطلاب.

فيما أكد عدد من الطلاب على صعوبة امتحان مادة التفاضل والتكامل للشعبة العلمي رياضيات، مشيرين إلى ضيق الوقت المحدد للامتحان، حيث إن الامتحان تضمن أسئلة كانت بحاجة إلى التركيز ووقت أكثر وهو ما وقف عائقا أمامهم وسط حالة من ترقب وانتظار أولياء الأمور أمام اللجان.

من جانبه قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية بلغ 42887 طالبًـا، منهم 18959 للشعبة الأدبية، و23928 للشعبة العلمية، و658 دولي يؤدون امتحاناتهم أمام 112 لجنة بـ12 إدارة تعليمية، مشيرا إلى أنه جرى توفير كافة الاستعدادات، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لآداء الامتحانات، والتي بدأت يوم الإثنين الموافق 20 يونيو وتنتهي في 21 يوليو المقبل، حيث تم تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات وخلق بيئة مناسبة للطلاب لآداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع تطهير وتعقيم أقسام اللجان يوميا والتأكيد على مراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.

طلاب الثانوية العامة بالقليوبية

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محافظة القليوبية طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة علم النفس والاجتماع التفاضل والتكامل