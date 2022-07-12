أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022

الثلاثاء 12/يوليو/2022 - 10:30 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، والموافق 12 يوليو 2022، مقارنة بسعره في أول أيام العيد، ليسجل سعر عيار 21 - الاوسع انتشارا بين الاعيرة، نحو 985 جنيها للبيع و995 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 24 - أعلي فئة في المشغولات الذهبية نحو 1126 جنيها للبيع و1137 جنيها للشراء.

كما سجل سعر عيار 18- الاوسط بين الاعيرة نحو 844 جنيها للبيع و 853 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 14 - الأقل فئة نحو 657 جنيها للبيع و 663 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 7880 جنيها للبيع و7960 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي ألف جنيه للبيع 35.4 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.125 مليون جنيه بيعا، 1.14 مليون جنيه للشراء.

