أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشر السوق العام 87.88 نقطةً ليبلغ مستوى 7383.6 نقطةً بنسبة انخفاض بلغت 1.18 %. وتم تداول 193.7 مليون سهمٍ عبر 11189 صفقةً نقدية بقيمة 62.2 مليون دينارٍ كويتي.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 47.41 نقطةً ليبلغ مستوى 5640.79 نقطةً بنسبة انخفاض بلغت 0.83 % عبر تداول 59.7 مليون سهمٍ من خلال 3178 صفقةً نقدية بقيمة 6.8 مليون دينارٍ، كما انخفض مؤشر السوق الأول 105.8 نقطة ليبلغ مستوى 8223.72 بنسبة انخفاض بلغت 1.27 % عبر تداول 134 مليون سهمٍ في 8011 صفقةً بقيمة 55.3 مليون دينارٍ.
اقتصاد
بورصة الكويت تغلق على انخفاض
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشر السوق العام 87.88 نقطةً ليبلغ مستوى 7383.6 نقطةً بنسبة انخفاض بلغت 1.18 %. وتم تداول 193.7 مليون سهمٍ عبر 11189 صفقةً نقدية بقيمة 62.2 مليون دينارٍ كويتي.
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشر السوق العام 87.88 نقطةً ليبلغ مستوى 7383.6 نقطةً بنسبة انخفاض بلغت 1.18 %. وتم تداول 193.7 مليون سهمٍ عبر 11189 صفقةً نقدية بقيمة 62.2 مليون دينارٍ كويتي.