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الخميس 07 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت
بورصة الكويت
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشر السوق العام 87.88 نقطةً ليبلغ مستوى 7383.6 نقطةً بنسبة انخفاض بلغت 1.18 %. وتم تداول 193.7 مليون سهمٍ عبر 11189 صفقةً نقدية بقيمة 62.2 مليون دينارٍ كويتي.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 47.41 نقطةً ليبلغ مستوى 5640.79 نقطةً بنسبة انخفاض بلغت 0.83 % عبر تداول 59.7 مليون سهمٍ من خلال 3178 صفقةً نقدية بقيمة 6.8 مليون دينارٍ، كما انخفض مؤشر السوق الأول 105.8 نقطة ليبلغ مستوى 8223.72 بنسبة انخفاض بلغت 1.27 % عبر تداول 134 مليون سهمٍ في 8011 صفقةً بقيمة 55.3 مليون دينارٍ.

بورصة الكويت انخفاض