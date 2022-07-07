بورصة الكويت تغلق على انخفاض

الخميس 07/يوليو/2022 - 02:17 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشر السوق العام 87.88 نقطةً ليبلغ مستوى 7383.6 نقطةً بنسبة انخفاض بلغت 1.18 %. وتم تداول 193.7 مليون سهمٍ عبر 11189 صفقةً نقدية بقيمة 62.2 مليون دينارٍ كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 47.41 نقطةً ليبلغ مستوى 5640.79 نقطةً بنسبة انخفاض بلغت 0.83 % عبر تداول 59.7 مليون سهمٍ من خلال 3178 صفقةً نقدية بقيمة 6.8 مليون دينارٍ، كما انخفض مؤشر السوق الأول 105.8 نقطة ليبلغ مستوى 8223.72 بنسبة انخفاض بلغت 1.27 % عبر تداول 134 مليون سهمٍ في 8011 صفقةً بقيمة 55.3 مليون دينارٍ.