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الثلاثاء 05 يوليو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثا 5 يوليو 2022،  وذلك بعد أن تراجع أمس بمقدار 20 جنيها علي الأقل في المتوسط بمحلات الصاغة.
وسجل سعر الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا نحو984 جنيها للبيع و 988 جنيها للشراء .

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 - الأعلى فئة نحو 1125 جنيها للبيع و 1129 جنيها للشراء.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى  ما يقارب من 843 جنيها للبيع و 847 جنيها للشراء .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 - الأقل فئة نحو656 جنيها للبيع و 659 جنيها للشراء.
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 7872 جنيه  للبيع 7904 جنيها للشراء، وسجلت أوقية الذهب حوالي 34.974 ألف جنيه للبيع  و 35.116 ألف جنيه للشراء، وبلغ كيلو الذهب حوالي 1.124 مليون جنيه بيعا، و1.13 جنيه للشراء.

الذهب أسعار الذهب