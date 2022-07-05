أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022

الثلاثاء 05/يوليو/2022 - 09:06 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثا 5 يوليو 2022، وذلك بعد أن تراجع أمس بمقدار 20 جنيها علي الأقل في المتوسط بمحلات الصاغة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا نحو984 جنيها للبيع و 988 جنيها للشراء .

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 - الأعلى فئة نحو 1125 جنيها للبيع و 1129 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى ما يقارب من 843 جنيها للبيع و 847 جنيها للشراء .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 - الأقل فئة نحو656 جنيها للبيع و 659 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 7872 جنيه للبيع 7904 جنيها للشراء، وسجلت أوقية الذهب حوالي 34.974 ألف جنيه للبيع و 35.116 ألف جنيه للشراء، وبلغ كيلو الذهب حوالي 1.124 مليون جنيه بيعا، و1.13 جنيه للشراء.