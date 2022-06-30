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الخميس 30 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

بورصة مسقط تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى (10ر4125) نقطة منخفضًا بـ (8ر2) نقطة وبنسبة (07ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (89ر4127) نقطة.
وبلغت قيمة التداول (4) ملايين و(737) ألفًا و(604) ريالات عُمانية مرتفعة بنسبة (1ر121) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(143) ألفًا و(224) ريالًا عُمانيًّا.

بورصة مسقط انخفاض