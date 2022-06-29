ارتفاع جديد.. تعرف على سعر الدولار مساء 29 يونيو 2022

الأربعاء 29/يونيو/2022 - 04:32 م

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري ارتفاعا جديدا فى عدد من البنوك المصرية، بمقدار 5 قروش فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة.

سعر الدولار بالبنوك:

قفز سعر الدولار في البنك المركزي المصري ليسجل 18.73 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع،

كما زاد سعر الدولار في بنك مصر ليسجل 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري، ليسجل 18.71 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في بنك الإسكندرية ليسجل 18.78 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 18.78 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.