ارتفاع جديد .. سعر الذهب مساء اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022

الأربعاء 22/يونيو/2022 - 06:00 م

ارتفع سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة، اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022، بنحو جنيهان حيث سجل سعر عيار 21 نحو 1007 جنيهات للجرام، حسب شعبة الذهب.

أسعار الذهب في مصر

وتستعرض البوابة نيوز أسعار الذهب اليوم في السوق المصري، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر تداولًا في دول الخليج، نحو 1151 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر ومدن الصعيد، نحو 1007 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، الأكثر تداولًا في مدن الوجه البحري، نحو 863 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى مستوى 673 جنيهًا.

وفي سياق متصل، تنطلق غدًا الخميس فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى جواهرجية مصر، تحت عنوان « الشمول المالي ودور التحول الرقمي في تنمية قطاع الذهب في الجمهورية الجديدة»، ويعقد الملتقى بالتجمع الخامس حضور نخبة من تجار الذهب والمجوهرات بمصر والوطن العربي، ويستضيف الملتقى نخبة من الشخصيات البارزة في القطاع الاقتصادي والمصرفي والتحول الرقمي.

ويتناول تفعيل دور التحول الرقمي في تنمية قطاع الذهب والمجوهرات، ووضع حلول عملية لقضايا ومشكلات مزمنة، وخاصة قطاع التجزئة.