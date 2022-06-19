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الأحد 19 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين غرب أريحا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين من بينهم امرأة وأصابت مسنًّا، بعد اعتداء للمستوطنين على رعاة الأغنام غرب أريحا في الضفة الغربية المحتلة. 

وأفادت مصادر فلسطينية أن عددا من المستوطنين هاجموا رعاةَ الأغنامِ واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة محمد مليحات (65 عامًا) بجروح في رأسه، مشيرةً إلى أنَّ قواتِ الاحتلال اِعْتَقَلَتْ ستةَ فلسطينيين آخرين. 

في سياق متصل، اقتحمتْ قوات الاحتلال مقر جمعيةِ برج اللقلق في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلَّة وانتشرَتْ في محيطها، كما أدى مستوطنون طقوسًا تلمودية أمام باب الحديد أحد أبواب المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال، واعتقلَتْ امرأةً واقتادتها إلى أحد مراكزِ التحقيق التابعةِ لها.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال فلسطينيين