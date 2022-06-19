الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين غرب أريحا

الأحد 19/يونيو/2022 - 12:30 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين من بينهم امرأة وأصابت مسنًّا، بعد اعتداء للمستوطنين على رعاة الأغنام غرب أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن عددا من المستوطنين هاجموا رعاةَ الأغنامِ واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة محمد مليحات (65 عامًا) بجروح في رأسه، مشيرةً إلى أنَّ قواتِ الاحتلال اِعْتَقَلَتْ ستةَ فلسطينيين آخرين.

في سياق متصل، اقتحمتْ قوات الاحتلال مقر جمعيةِ برج اللقلق في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلَّة وانتشرَتْ في محيطها، كما أدى مستوطنون طقوسًا تلمودية أمام باب الحديد أحد أبواب المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال، واعتقلَتْ امرأةً واقتادتها إلى أحد مراكزِ التحقيق التابعةِ لها.