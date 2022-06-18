حملة أمنية موسعة لمكافحة الزراعات المخدرة بجنوب سيناء

السبت 18/يونيو/2022 - 10:55 ص

نفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة حملة مكبرة لإبادة الزراعات المخدرة بنطاق مديرية أمن جنوب سيناء.

وقد أسفرت الجهود خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (71) قضية على النحو التالى:

ضبط (260) مزرعة منزرعة على مساحة (203 فدان و19 قيراط و12 سهم) .

ضبط (كميات من مخدر البانجو وزنت 12420 كيلو جرام – كميات من مخدر الحشيش وزنت 107,400 كيلو جرام – كميات من بذور القنب "البانجو" وزنت 305 كيلو جرام – كميات من بذور الخشخاش "الأفيون" وزنت 375 كيلو جرام).

ضبط (6 مكبس لتصنيع مخدر الحشيش -13 إسطمبة – مصنع بمشتملاته – مفرمة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.