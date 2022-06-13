14 % خسائر عملة بيتكوين المشفرة في أقل من 24 ساعة

الإثنين 13/يونيو/2022 - 10:14 م

رغم التوقعات التي كانت تشير إلى وصول سعر بيتكوين إلى 100 ألف دولار خلال العام الجاري، إلا أن العملة المشفرة تلقت العديد من الضربات كبدتها خسائر كبيرة.

هوت بيتكوين 14% اليوم الإثنين بعد أن جمدت شركة سيلسيوس الأمريكية لإقراض العملات المشفرة السحوبات والتحويلات مشيرة إلى ظروف "بالغة الشدة"، في أحدث علامة على أن تراجع الأسواق المالية يلحق ضررا بسوق العملات الرقمية.

وأثار تحرك سيلسيوس هبوطا في أرجاء العملات المشفرة لتنخفض قيمتها عن تريليون دولار للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2021، مدفوعة بخسائر بيتكوين، العملة المشفرة الأكبر.

وبعد إعلان سيلسيوس، هوت بيتكوين إلى أدنى مستوى في 18 شهرا عند 22 ألفا و725 دولارا قبل أن تتعافى قليلا إلى حوالي 23 ألفا و924 دولارا.

وتراجعت الإثير، ثاني أكبر العملات المشفرة، بما يصل إلى 18% إلى 1176 دولارا وهو أدنى مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني 2021.

ويشهد سعر عملة بيتكوين حالة من التذبذب ما بين صعود وهبوط في ظل رفع الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، وإغلاق الصين بسبب الوباء، والضغوط الحكومية على تعدين العملات الرقمية المشفرة من حكومات مثل الصين والهند وتركيا وأمريكا.

وانخفضت الآن بأكثر من 60% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني عند 68 ألفا و992 دولارا.

وفشلت عملة بيتكوين وأخواتها الكبار في احتضان التضخم كما كان متوقعا، ومع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 1.4% في الربع الأول من عام 2022، ولجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) إلى رفع معدلات الفائدة مرتين متتاليتين.