يعرض في عيد الأضحي.. يحيي عادل ينتهي من تصوير فيلم "عمهم"

السبت 11/يونيو/2022 - 07:01 م

يشارك الفنان يحيي عادل فى فيلم "عمهم" بطولة النجم محمد إمام الذي من المقرر طرحه فى موسم أفلام عيد الأضحى 2022.

وانتهي يحيي من تصوير مشاهده في العمل معربًا عن سعادته بالمشاركة فى الفيلم مؤكدًا أن محمد إمام نجم من العيار الثقيل ويصور مشاهد الأكشن بدون دوبلير رغم صعوبتها وذلك يدل على مدي اتقانه لعمله وحرصه على خروج الفيلم بأحسن صوره لجمهوره الكبير، لافتًا إلى أنه يجسد دور شخص يدخل في صراع مع محمد إمام بإحدي مشاهد الأكشن الخطيرة.

وكان محمد إمام قد نشر بوستر الفيلم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى وكتب قائلًا: "توكلنا على الله فيلم عمهم في عيد الأضحى بجميع السينمات".

يشار إلى أن فيلم "عمهم" يشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من النجوم: سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وآيتن عامر وغيرهم، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.

وكان محمد إمام قد تم تصدر التريند خلال الأيام الماضية بظهوره فى فيديو مسرب من تصوير إحدي المشاهد للفيلم في شهر مارس الماضي، وظهر محمد إمام في الفيديو مُرتديًا زي مريض يتحضر لإجراء عملية جراحية، وهو يجري مُسرعًا في أحد الشوارع وسط صيحات جمهوره أثناء استعداده للمشهد.

يذكر أن الفنان يحيي عادل شارك في رمضان الماضي بمسلسل "المشوار" بطولة النجم محمد رمضان الذي دارت أحداثه، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".